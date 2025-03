Confcommercio lancia un nuovo Recruiting Day: opportunità di lavoro nel turismo montano

Un’occasione per trovare lavoro nel turismo montano.

Dopo il successo del Recruiting Day di febbraio a Lignano, Confcommercio Udine, in collaborazione con la Regione, è pronta a replicare l’iniziativa nel cuore della montagna friulana. L’evento, che potrebbe essere organizzato per maggio a Tolmezzo, punta a mettere in contatto domanda e offerta di lavoro nel settore del turismo e della ristorazione.

A Lignano, il Recruiting Day aveva registrato numeri significativi: su 430 candidature, 206 erano risultate idonee per i 280 posti di lavoro offerti da 35 aziende locali. Forte di questa esperienza, Confcommercio ha avviato una manifestazione di interesse per valutare la domanda di personale nella zona montana.

Per questo, l’associazione ha inviato una newsletter alle imprese del comparto turistico e ristorativo, invitandole a compilare un breve questionario entro il 22 marzo. L’obiettivo è raccogliere dati sulle effettive necessità occupazionali e, in caso di riscontri positivi, procedere con l’organizzazione della giornata di selezione.