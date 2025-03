di 93 anni

ved. Micelli

É mancata all’affetto dei suoi cari Rina Martini. Ne danno il triste annuncio Lisa e Luca.



Per volontà della cara Rina la potremo salutare giovedì 20 marzo alle ore 10:00 presso la Casa Funeraria GIULIANO, di via Battiferro n°15, Gemona del Friuli

orario viste: mercoledì 8:30 – 18:30 giovedì 8:30 – 10:00



Al termine del Rito la cara Rina troverà riposo nel cimitero di Prato di Resia.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



PRATO DI RESIA, 17 marzo 2025



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290