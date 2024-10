Un defibrillatore per i vigili del fuoco di Tolmezzo: la donazione

Il defibrillatore è stato consegnato ai Vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo.

Nella giornata odierna alla presenza del comandante dei vigili del fuoco di Udine ,Ing. Francesco Pilo ,del sindaco di Tolmezzo Roberto Vicentini e del capo distaccamento del capoluogo Carnico Capo Reparto Luciano Candido è stato consegnato ai Vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo un nuovo defibrillatore semiautomatico donato dalla Nuova Proloco Tolmezzo proprio in virtù dell’ormai consolidato rapporto di collaborazione in essere tra i Vigili del fuoco, la comunità tolmezzina e l’ amministrazione comunale.

La nuova attrezzatura dotata anche di cassa di trasporto resistente agli urti sarà parte integrante della dotazione dell’automezzo SAF (Speleo Alpino Fluviale) del distaccamento, per interventi in montagna. ambienti fluviali ed ostili, i Vigili del fuoco sono addestrati da anni anche nelle tecniche sanitarie di primo soccorso con aggiornamenti costanti che prevedono l’utilizzo di questa specifica attrezzatura: Il defibrillatore in oggetto sarà un secondo punto blu mobile per l’intera comunità. Alla consegna era presente anche una rappresentanza dei componenti della Nuova Proloco di Tolmezzo grazie alla quale si e potuto concretizzare la donazione.