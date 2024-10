Di 82 anni.

Improvvisamente é mancato Charles Robert Franklin. Ne danno il triste annuncio la sorella Cheryl assieme a John e Michelle.



Il funerale sarà celebrato sabato 26 ottobre alle ore 11:00 nella chiesa parrocchiale di S. Leonardo a Fusine in Valromana partendo alle 9:45 dalla casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro n°15 a Gemona del Friuli.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria venerdì 25 ottobre alle ore 19:00 nella chiesa di ” S. Leonardo ” a Fusine in Valromana.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



Fusine in Valromana Tarvisio, 23 ottobre 2024



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 0432 980980