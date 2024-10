Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di mercoledì 23 ottobre

Il meteo in Friuli Venezia Giulia per mercoledì 23 ottobre sarà caratterizzato da cielo prevalentemente nuvoloso. Il cielo, infatti, sarà coperto per gran parte della giornata, con un aumento della probabilità di piogge a partire dalla tarda mattinata, specialmente sulle aree montane. Le precipitazioni saranno generalmente deboli o moderate, senza particolari allarmi di fenomeni intensi.

Piogge in montagna, vento sulla costa

Mentre nelle zone montuose saranno le piogge a prevalere, sulla costa e nelle aree orientali sarà il vento a fare la sua comparsa fin dalle prime ore del mattino. È previsto infatti l’arrivo di un Borino, un vento di bassa intensità tipico della zona, che soffierà fino al pomeriggio, quando sarà sostituito da una Bora moderata. Questo cambio nella direzione e nella forza del vento potrebbe rendere l’atmosfera più fresca, soprattutto lungo il litorale.

Temperature autunnali

Le temperature, in linea con la stagione autunnale ormai avanzata, si manterranno su valori moderati. Le massime si aggireranno intorno ai 19 gradi, mentre le minime scenderanno fino ai 13 gradi. La presenza di nubi e piogge, insieme al vento, contribuirà a mantenere un clima piuttosto fresco e umido.