Dà in escandescenze, volano sputi e schiaffi: caos in Piazza XX Settembre

La Polizia è intervenuta ieri sera in Piazza XX Settembre.

Poco dopo le 21 di ieri, lunedì 8 aprile, un giovane straniero ha dato in escandescenze in pieno centro storico, a Udine: sul posto, in Piazza XX Settembre, proprio di fronte all’Hotel Astoria, sono arrivate quattro volanti della Polizia per calmarlo.

I video dell’episodio sono diventati virali sui canali whatsapp: nelle immagini, si vede un ragazzo, forse alterato, seduto accanto ad un veicolo, che urla e inveisce non si sa per quali motivi; attorno, ci sono alcune persone. Poi scatta un parapiglia e volano spintoni, sputi e schiaffi. Passanti e residenti hanno allertato le forze dell’ordine che sono giunti sul posto e hanno portato il giovane, ospite di una comunità per minori non accompagnati, negli uffici di viale Venezia per gli accertamenti.