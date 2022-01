L’apertura del nuovo studio da osteopata a Tolmezzo.

Ha scelto di scommettere sulla sua terra d’origine e, coronando un sogno, aprire fra le montagne la sua attività. Lui è Gianluca Tamigi, compirà 30 anni fra pochi mesi (è nato il 5 giugno 1992) e ha appena inaugurato il suo studio da osteopata e preparatore atletico a Tolmezzo.

L’attività si trova in via Carducci 22 e a salutare il taglio del nastro sono stati il sindaco Francesco Brollo, la vice Fabiola De Martino e monsignor Angelo Zanello, parroco di Tolmezzo.

Dopo la laurea in Scienze motorie a Udine e il diploma quinquennale di osteopatia a Venezia, il giovane ha deciso così di rimanere in Carnia a costruire il suo futuro. “Abbino alle sedute osteopatiche anche esercizi motori mirati per la risoluzione delle varie problematiche – racconta Gianluca -. Per migliorare la mia conoscenza a febbraio inizierò la scuola di osteopatia pediatrica al fine di offrire un ulteriore servizio. Nel mio studio, oltre a me sono presenti anche un biologo nutrizionista e una psicoterapeuta con cui collaboro per dare un supporto a 360 gradi. L’idea è proprio quella di fare rete fra i vari professionisti del territorio, perché l’obiettivo comun – conclude Tamigi – è il benessere della persona, ognuno nel proprio campo”.

“Gianluca ha detto di amare le sue montagne e di aver deciso di investire su questa terra e le sue parole mi hanno mi hanno emozionata e commossa, perché le vivo anche io nella mia pelle”, chiosa il vicesindaco De Martino.

(Visited 459 times, 459 visits today)