La vittoria dell’Apu Udine nella Legadue di basket.

Dopo la battuta d’arresto sul campo di Biella, l’Apu Old Wild West Udine torna immediatamente alla vittoria e sconfigge, piuttosto nettamente, Treviglio per 79-59. Udine si vendica della sconfitta subita al fotofinish nella partita d’andata in quello che fu il primo stop in campionato.

Partita mai realmente in discussione con i friulani che grazie ad un eccellente Trevor Lacey partono subito a razzo. Treviglio cerca di rimanere in scia con alcune triple di Adam Sollazzo nel secondo parziale, ma all’intervallo il punteggio recita più 15 per i padroni di casa sul 45 a 30. Nel secondo tempo l’Apu mantiene costantemente il vantaggio attorno ai quindici punti e la partita finisce con un eloquente 79 a 59 per i ragazzi di coach Bonicciolli. Gran prova di Trevor Lacey autore di venti punti con alcune giocate di gran classe, 13 punti per il solito Alessandro Cappelletti e 13 punti e 11 rimbalzi per un ottimo Francesco Pellegrino.

A fine partita le dichiarazioni di coach Matteo Boniciolli: “La partita di oggi era di una delicatezza estrema perchè c’era delusione dopo la sconfitta di Biella, è stata una settimana complicata dove non c’era un buon clima in quanto avevamo deluso il presidente, la società e i tifosi. Abbiamo giocatori al rientro come Walters e Antonutti ed è chiaro che non siamo nel miglior momento, ma la cosa che mi soddisfa di questa vittoria è essere tornati a concedere 59 punti. Dobbiamo continuare a lavorare per raggiungere questo obiettivo difficilissimo che è la promozione in serie A”.

Molto contento Francesco Pellegrino protagonista di una gran prova: “Questa era una partita importante dopo la sconfitta di Biella e dopo la sconfitta dell’andata. Sto cercando di dare un maggior contributo visto le condizioni precarie di Brandon Walters. Stasera è stato magnifico Lacey, ma tutti hanno fatto un ottimo lavoro”. Molto soddisfatto anche il presidente Alessandro Pedone: “Dopo lo stop di Biella la squadra ha reagito come mi aspettavo, offendo una prestazione all’altezza delle aspettative per tutti i 40 minuti. Difesa aggressiva e intensità sono stati il marchio di fabbrica di questa sera, in particolare ho visto un grande Trevor Lacey e un Francesco Pellegrino che non smette di stupirci con le sue prestazioni. Un plauso anche a Esposito. Ma comunque bravi tutti. Ora manteniamo alta la concentrazione in vista del prossimo impegno casalingo contro Piacenza e della trasferta insidiosa di Pistoia. Infine grazie di cuore al pubblico Udinese che non smette mai di sostenerci!”.

L’Apu torna in testa alla classifica insieme a Pistoia in attesa della partita di Cantù contro Casale Monferrato. Udine tornerà in campo sabato prossimo sempre in casa contro la Bakery Piacenza.

(Visited 111 times, 111 visits today)