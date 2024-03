L’illuminazione pubblica a Tolmezzo sarà a led.

Due mila 400 tra punti luce stradali e lanterne semaforiche saranno sostituiti con nuovi apparecchi illuminanti dotati di tecnologia Led ad alta efficienza; l’operazione partirà tra circa un mese e verrà svolta gradualmente entro l’estate: il maxi intervento sull’illuminazione pubblica rientra nel progetto di riqualificazione della rete decisa dalla Giunta Comunale di Tolmezzo che ha scelto di aderire alla convenzione “Servizio Luce 4 Consip” di cui è risultata affidataria, a livello nazionale, la società City Green Light; la ditta, anche per il capoluogo carnico, si occuperà di gestione, conduzione e adeguamento tecnologico della rete.

L’esternalizzazione del servizio che comprende fornitura di energia elettrica, manutenzione straordinaria e ordinaria (programmata e preventiva), adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica garantirà, al termine dell’intervento (9 anni la durata della convenzione), risparmi energetici e contenimento dei costi per l’ente.

La nuova tecnologia permetterà di ridurre l’inquinamento luminoso e ottico a fronte di una migliore qualità di luce per la sicurezza della circolazione stradale. Ne beneficerà anche l’attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli osservatori astronomici e l’ambiente naturale; tra le finalità di questa svolta green (in linea con la legge regionale 15/2007) la salvaguardia del cielo notturno per tutta la popolazione, la diffusione delle tematiche relative alle conseguenze dell’inquinamento luminoso.

Dal punto di vista pratico il nuovo sistema determinerà anche un miglioramento in termini di efficienza luminosa, maggior qualità della luce e durata delle sorgenti, una gestione ottimale e maggiormente strutturata degli impianti che passerà da interventi “a guasto” a un sistema di telecontrollo mediante centraline di comando e un portale per la segnalazione di malfunzionamenti.