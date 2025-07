Ragazza molestata a Lignano, trovata sotto shock fuori dalla discoteca

Doveva essere una serata di festa, ma si è trasformata in un incubo per una giovane turista austriaca, vittima di molestie sessuali nella notte tra sabato 12 e domenica 13 luglio a Lignano.

Intorno alle 3.15 del mattino, la ragazza è stata ritrovata in stato di shock all’esterno della discoteca Drago, una delle mete più frequentate della movida lignanese. A notarla sono stati gli agenti della vigilanza privata , che l’hanno trovata in lacrime, visibilmente agitata e con difficoltà respiratorie.

Secondo quanto riferito agli stessi vigilantes, la giovane avrebbe subito molestie da parte di un uomo con cui si era appartata poco prima. L’individuo avrebbe approfittato della situazione per palpeggiarla contro la sua volontà.

Immediato l’intervento del personale della discoteca, che ha contattato i carabinieri. Insieme alla ragazza erano presenti anche alcuni amici, che l’hanno poi riaccompagnata nell’alloggio dove il gruppo sta trascorrendo le vacanze. I militari dell’Arma, dopo aver rassicurato la giovane e verificato che non vi fosse ulteriore pericolo, hanno confermato che non vi è stata violenza sessuale consumata. Resta tuttavia aperta l’indagine per identificare il responsabile delle molestie.