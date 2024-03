Furto a Gonars.

Furto in una casa di Gonars: i ladri sono entrati in azione tra le 18 e le 20.45 del 23 marzo nell’abitazione di un 78enne. Dopo aver forzato la porta posteriore, sono entrati e hanno portato via 1600 euro in contanti e gioielli in oro il cui valore non è ancora stato quantificato. Il proprietario di casa ha denunciato l’accaduto ai carabinieri della stazione di Palmanova.