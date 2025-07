Robbie Williams in Friuli Venezia Giulia, treni straordinari per il concerto

treni straordinari per il concerto di Robbie Williams a Trieste.

Per facilitare la mobilità dei partecipanti al concerto di Robbie Williams giovedì 17 luglio a Trieste, Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con la Regione, ha attivato due treni straordinari che circoleranno la notte tra il 17 e il 18 luglio 2025.

In particolare, il 23204 Trieste Centrale (00:15) – Portogruaro (01:23) con fermate a Monfalcone, Trieste Airport, Cervignano, San Giorgio di Nogaro, Latisana, Portogruaro, e il 23200 Trieste Centrale (00:46) – Sacile (02:42) con fermate a Monfalcone, Trieste Airport, Cervignano, Palmanova, Udine, Codroipo, Casarsa, Pordenone, Sacile.

I due treni aggiuntivi rispetto ai collegamenti esistenti, metteranno a disposizione dei viaggiatori circa duemila posti in più rispetto all’offerta abituale e consentiranno il rientro in tarda serata a quanti preferiranno lasciare i mezzi privati a casa per raggiungere il concerto. Un servizio di bus navetta collegherà lo stadio Rocco alla stazione centrale Si ricorda che è consentito salire a bordo solo se muniti di biglietto. Si consiglia di provvedere in anticipo all’acquisto anche per il viaggio di ritorno.