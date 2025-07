Il giovane friulano Giacomo Fabro entra all’accademia nazionale pasticceri italiani

La nostra regione continua a sfornare talenti nazionali: in questo caso si tratta del giovane pasticcere friulano Giacomo Fabro. A soli 22 anni infatti, Giacomo è entrato a far parte dell’ AMPI juniores (accademia maestri pasticceri italiani) dopo aver superato brillante l’ esame martedì 8 luglio a Gallarate dopo i 2 anni di AMPI, in cui 20 ragazzi da tutta Italia aspravano ad entrarvi ufficialmente; 11 di loro hanno svolto questo esame sia pratico, sia teorico.

“L’esame è consistito nel portare davanti ai Giudici una torta moderna di nostra creazione che ci rappresentasse, e siamo stati giudicati dal Direttivo di AMPI e dalla commissione esami, è stata un’ esperienza incredibile ” confida Giacomo. La giuria infatti, tra le più rinomate d’Italia, era composta da 12 Maestri illustri: Sal De Riso, Denis Dianin, Sandro Maritani, Giancarlo Cortinovis, Giuseppe Amato, Roberto Cantolaqua, Massimo Alverà e i più grandi pasticceri d’Italia.

Sono passati all‘esame 8 ragazzi per entrare a far parte di AMPI juniores e Giacomo è stato l’unico ragazzo friulano (oltre a Sandro Maritani che è però maestro ampi già da molto tempo), svolto questo esame dopo un’accurata verifica nella pasticceria con un ispezione per il controllo per appurare che le materie prime fossero di alta qualità e se la pasticceria rispecchiasse i canoni imposti dall’ Accademia. Giacomo Fabro ha aperto una pasticceria tutta sua a Rivignano e sta riscuotendo grande successo, la GF Pastry, alla quale collabora anche la compagna Harley Allegritti.