Inaugurato il nuovo Infopoint turistico a Tolmezzo: “Leva per lo sviluppo della montagna”

Il nuovo Infopoint di Promoturismo Fvg a Tolmezzo.

E’ stato inaugurato a Tolmezzo il nuovo Infopoint turistico di PromoTurismo Fvg, un biglietto da visita moderno e funzionale, che – nelle intenzioni della Regione – sarà leva per lo sviluppo della montagna.

“Il nuovo Infopoint di Tolmezzo rappresenta un presidio strategico per la valorizzazione della Carnia e del turismo montano: uno spazio moderno, riconoscibile e funzionale che rafforza l’accoglienza e la capacità del territorio di raccontarsi ai visitatori”, spiega l’assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini, a margine di un sopralluogo nella nuova struttura.

Bini sottolinea come la struttura sia pensata per rispondere alle esigenze di un turismo sempre più informato e orientato all’esperienza. “Questo Infopoint è un vero e proprio biglietto da visita non solo per Tolmezzo, ma per l’intera Carnia e per tutta la montagna del Friuli Venezia Giulia. È il primo luogo di contatto tra il visitatore e il territorio e, come tale, deve trasmettere qualità, identità e accoglienza”, aggiunge l’assessore.

Situato in piazza XX Settembre all’interno di palazzo Lo Basso, il nuovo Infopoint sostituisce la precedente collocazione con uno spazio più visibile e funzionale. La struttura è multifunzionale: accoglie il pubblico con un info desk centrale, offre servizi di biglietteria e merchandising, una zona relax, uffici operativi e una sala riunioni, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza complessiva dei visitatori.

Secondo Bini, la rete di Infopoint di PromoTurismoFVG rappresenta una leva importante per accrescere l’attrattività del territorio. “Puntare su punti informativi diffusi, efficienti e riconoscibili significa investire sull’organizzazione dell’offerta turistica e sulla capacità di intercettare nuovi flussi, accompagnando i visitatori alla scoperta delle nostre eccellenze”, dichiara.

L’assessore ricorda inoltre i dati positivi dell’ultima stagione estiva, con presenze in crescita anche nelle aree montane, e le prenotazioni incoraggianti per l’inverno. “Questi risultati ci fanno guardare con fiducia ai prossimi mesi, confermando il ruolo centrale della montagna nello sviluppo turistico regionale”, conclude Bini.

L’assessore regionale Sergio Emidio Bini (terzo da sinistra) in visita al nuovo Infopoint a Tolmezzo