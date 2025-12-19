Dal nido alla scuola media, ecco le opere PNRR già completate in Friuli

19 Dicembre 2025

di Paola Tissile

Il punto dell’assessore Zilli sulle opere del Pnrr in Friuli.

La Regione Friuli Venezia Giulia conferma la propria capacità di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Secondo i dati aggiornati dalla Cabina di regia regionale, risultano attivi sul territorio 11.455 progetti per un valore complessivo superiore a 2,8 miliardi di euro, di cui 7.438 già conclusi.

L’avanzamento medio della spesa si attesta al 48%, con differenze tra le diverse missioni: la Missione 1 – Digitalizzazione registra un avanzamento del 61% su 622,8 milioni di euro; la Missione 2 – Rivoluzione verde il 44% su 866,7 milioni; la Missione 3 – Infrastrutture il 39% su 311,8 milioni; la Missione 4 – Istruzione e ricerca il 48% su 489,6 milioni; la Missione 5 – Inclusione e coesione il 39% su 233 milioni; la Missione 6 – Salute il 47% su 216,9 milioni; la Missione 7 – RepowerEU il 47% su 71,8 milioni.

Progetti in gestione diretta e ruolo degli EDR

I progetti in gestione diretta dell’Amministrazione regionale, comprendenti PNRR e Piano nazionale complementare (PNC), ammontano a 584 opere, con il 66% degli interventi già conclusi, per un valore complessivo di 655.359.800 euro. L’avanzamento medio della spesa a livello di beneficiari finali si attesta intorno al 40%, variando tra il 68% della Missione 7 RepowerEU e il 28% della Missione 2 Rivoluzione verde, in relazione alla natura e alla tempistica degli investimenti.

Gli Enti di decentramento regionale (EDR) gestiscono 25 progetti PNRR, con il 48% già conclusi. Il valore complessivo degli interventi è pari a 49.118.050 euro, con un avanzamento finanziario del 75%, in larga parte riferito a interventi di edilizia scolastica. Gli Enti locali risultano coinvolti su 1.220 progetti, con un avanzamento della spesa del 51% su 333.256.063 euro, confermando la capacità diffusa di attuazione sui territori comunali.

Focus edilizia scolastica

Particolarmente significativo è il capitolo dell’edilizia scolastica, con 104 interventi attivi per un valore complessivo di 11.753.810 euro e un avanzamento della spesa del 90%. Tra i progetti già completati dai Comuni figurano l’asilo nido e il polo dell’infanzia comunale a Buja, l’adeguamento sismico con demolizione e ricostruzione della scuola secondaria di primo grado D. Alighieri a Fiume Veneto, la palestra della scuola elementare di Cavazzo Carnico, l’ampliamento dell’asilo nido di Tarvisio Città.

E ancora, la riqualificazione della scuola dell’infanzia di Ipplis con realizzazione dell’asilo nido, la scuola secondaria di primo grado a Spilimbergo, la scuola secondaria di primo grado del capoluogo di Rivignano Teor e l’asilo nido dello stesso comune, l’ampliamento della scuola dell’infanzia Il Tiglio a San Martino al Tagliamento, la riqualificazione della scuola primaria Grigoletti a Pordenone, il miglioramento sismico della palestra e della scuola media a Fagagna, la scuola primaria a Tolmezzo, la primaria Gaspardis a Trieste, la scuola media a Prata di Pordenone e gli interventi strutturali sulla primaria Narvesa a Pordenone.

Per quanto riguarda i progetti sulle scuole gestiti dagli EDR, risultano completati l’immobile scolastico sede degli istituti “Leonardo da Vinci, Gr. Carli, Sandrinelli” a Trieste, l’immobile di Strada di Guardiella del liceo scientifico a Trieste, l’istituto Einaudi a Staranzano, il Max Fabiani a Gorizia, la scuola di lingua slovena in via Puccini a Gorizia e l’adeguamento sismico del Pertini a Monfalcone.

Avanzamento delle missioni PNRR e altre opere

Oltre all’edilizia scolastica, le opere PNRR Friuli evidenziano progressi significativi in altri settori strategici. L’innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare è conclusa al 96% per 5.062.822 euro, le Centrali operative territoriali al 93% per 2.739.438 euro, l’ammodernamento delle grandi apparecchiature sanitarie all’87% per 19.939.359 euro, i parchi e giardini storici all’80% per 406.607 euro, la cybersecurity al 75% per 1.882.107 euro e le misure contro il rischio idrogeologico al 71% per 20.015.406 euro.

Le dichiarazioni dell’assessore regionale

“Il quadro che emerge dalla Cabina di regia regionale restituisce risultati molto soddisfacenti – ha dichiarato Barbara Zilli, assessore regionale alle Finanze –. Regione Friuli Venezia Giulia dimostra capacità di attuazione, tenuta amministrativa e avanzamento coerente con le scadenze del PNRR. I prossimi mesi saranno cruciali per completare investimenti infrastrutturali complessi e strategici, come la pista ciclabile Trieste-Lignano-Venezia e l’insediamento per la produzione di idrogeno nella Valle dell’Idrogeno, rafforzando mobilità sostenibile, innovazione e qualità dei servizi sul territorio”.

