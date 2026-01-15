Lavori in corso sulla strada per Fusea: come cambia la viabilità

Lavori sulla strada Casanova Fusea.

Cambiamenti in vista per chi deve percorrere la strada tra Casanova e Fusea. Per consentire importanti interventi di esbosco e garantire la massima sicurezza del tratto stradale, sono previste alcune limitazioni temporanee al transito.

Le modifiche alla viabilità.

I lavori verranno eseguiti da mercoledì 21 a sabato 31 gennaio 2026: dal lunedì al venerdì la strada sarà chiusa al traffico dalle 8.00 alle 13.00; nella stessa fascia oraria verrà sospeso anche il servizio di trasporto pubblico locale. Al di fuori di questi orari, così come nelle giornate di sabato e domenica, la viabilità sarà regolarmente garantita.

Durante le ore di chiusura, l’abitato di Fusea potrà essere raggiunto tramite la viabilità alternativa passando dalla frazione di Sezza, nel Comune di Zuglio, oppure dalla frazione di Buttea, nel Comune di Lauco. La raccolta dei rifiuti e il servizio di scuolabus comunale continueranno a svolgersi senza variazioni. In caso di condizioni meteo avverse, l’inizio dei lavori potrà essere posticipato.

L’ordinanza che disciplina la viabilità nel periodo interessato è consultabile sul sito www.comune.tolmezzo.ud.it, nella notizia dedicata e nella sezione “Albo Pretorio on-line”. Per ulteriori informazioni o segnalazioni è possibile contattare l’Ufficio Manutenzioni (via Linussio 1, primo piano – tel. 0433 487921) oppure lo Sportello del Cittadino (piazza XX Settembre 1 – tel. 0433 487990-965).