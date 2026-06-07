Tenta di uscire dal supermercato senza pagare: denunciato dai carabinieri

È stato sorpreso dalla vigilanza mentre cercava di allontanarsi dal supermercato con alcuni generi alimentari senza pagarli. Per questo un giovane è stato deferito per furto dai Carabinieri della Stazione di Codroipo.

L’episodio è avvenuto in un supermercato di Codroipo, dove il giovane, cittadino extracomunitario residente nella provincia friulana, avrebbe tentato di superare le casse portando via alcuni prodotti alimentari. A notarlo è stato il personale addetto alla vigilanza, che ha bloccato il tentativo di furto e richiesto l’intervento dei Carabinieri.

I militari della Stazione di Codroipo, intervenuti sul posto, hanno deferito il giovane per furto. La refurtiva, di esiguo valore, è stata recuperata e restituita al supermercato.