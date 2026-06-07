Percoto Canta, ecco chi sono i 30 semifinalisti della piccola Sanremo del Fvg

I 30 semifinalisti in corsa per Percoto Canta, la “Piccola Sanremo” del Friuli Venezia Giulia

Percoto Canta entra nel vivo e conferma il suo ruolo di “Piccola Sanremo del Friuli Venezia Giulia”. Tra oltre 100 iscritti, fra solisti ed ensemble vocali, sono stati selezionati i 30 semifinalisti che proseguiranno il percorso nel concorso, pronti a salire sul palco della prossima tappa.

La prima selezione si è svolta alla Casa della Musica di Cervignano del Friuli, dove i candidati sono arrivati da diverse regioni italiane, dal Piemonte alla Sicilia. Un’affluenza importante, segno della crescita del contest, sostenuto anche dalla partnership con Rai Radio 2 e capace di attirare giovani voci grazie alla qualità della proposta artistica, alla visibilità offerta e a un primo premio da 10.000 euro.

A valutare i partecipanti è stata una giuria nazionale di esperti, tra cui il cantautore e compositore Niccolò Agliardi e l’attrice e cantante Petra Magoni. Preparazione, personalità e presenza scenica sono stati gli elementi al centro della selezione, che ha portato a una rosa più ampia rispetto a quanto previsto inizialmente.

La semifinale a Grado e il gran finale a Gorizia

Alla semifinale, in programma sabato 25 luglio sul lungomare Nazario Sauro di Grado, accederanno infatti 30 cantanti invece dei 25 inizialmente stabiliti dal regolamento. Una scelta presa dalla giuria proprio alla luce dell’alto livello dei concorrenti, con l’obiettivo di dare una possibilità in più a diversi partecipanti ritenuti meritevoli.

Grado ospiterà quindi una serata particolarmente ricca, al termine della quale saranno annunciati direttamente i 12 finalisti ammessi al gran finale. L’ultima tappa si svolgerà sabato 10 ottobre nello storico Teatro Verdi di Gorizia, dove i concorrenti si esibiranno tra brani inediti, cover e duetti, accompagnati da una grande orchestra guidata da Nevio Lestuzzi, direttore artistico del contest.

Il percorso dei finalisti non sarà soltanto musicale, ma anche formativo. Il giorno successivo alla semifinale, domenica 26 luglio, i 12 candidati selezionati avranno infatti l’occasione di partecipare alla masterclass “La scrittura di una canzone pop”, tenuta dall’autrice Federica Abbate. Definita la “penna di platino” del pop italiano, Abbate ha firmato successi per artisti come Fedez, Baby K, Marracash, Marco Mengoni, Elodie, Francesca Michielin e Boomdabash.

I semifinalisti di Percoto Canta