Don Michael Rossit celebra la sua prima messa a Pordenone: gli auguri della città

Una giornata di festa e di emozione per la comunità pordenonese, che ha accompagnato don Michael Rossit nella sua prima celebrazione eucaristica dopo l’ordinazione sacerdotale. La messa è stata celebrata oggi, domenica 7 giugno, a Pordenone, all’indomani dell’ordinazione avvenuta nella Concattedrale di Santo Stefano Protomartire di Concordia Sagittaria.

Alla celebrazione ha preso parte anche il sindaco Alessandro Basso, che ha voluto portare personalmente le congratulazioni dell’Amministrazione comunale e dell’intera città per questo nuovo passo nel cammino sacerdotale di don Michael e per il primo incarico pastorale affidatogli dalla Diocesi.

Le parole del sindaco Alessandro Basso.

Quella di don Michael è una bella notizia per tutta la comunità pordenonese. Dopo la gioia vissuta ieri per la sua ordinazione sacerdotale, accogliamo con soddisfazione anche l’affidamento del suo primo incarico pastorale, un passaggio importante che segna l’inizio concreto del suo servizio – ha commentato il sindaco Basso – . A lui rivolgo i migliori auguri di buon lavoro a nome della città di Pordenone. Sono certo che saprà affrontare questo nuovo compito con dedizione, sensibilità e attenzione verso le persone, qualità che in questi anni molti hanno già avuto modo di conoscere e apprezzare”.

La città di Pordenone accompagna con affetto questo nuovo inizio del percorso sacerdotale di don Michael Rossit e gli rivolge i migliori auguri per l’importante servizio che è chiamato a svolgere.