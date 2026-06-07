Una giornata dedicata alla natura, alla condivisione e all’amicizia tra comunità vicine anche oltre i confini nazionali. Si è svolta il 3 giugno a Lauco la tradizionale Festa degli Alberi, appuntamento che si inserisce nel calendario delle iniziative legate alla Giornata Nazionale dell’Albero e che, anno dopo anno, si conferma come un momento di crescita per la comunità scolastica.

Protagonisti dell’iniziativa sono stati i bambini delle scuole dell’Infanzia e Primaria di Lauco, dell’Istituto Val Tagliamento, affiancati quest’anno dagli alunni della scuola gemellata di Rosegg, in Austria. Una partecipazione speciale che ha dato alla giornata un significato ancora più profondo, trasformandola in un’esperienza di educazione ambientale e, allo stesso tempo, di amicizia transfrontaliera.

All’evento hanno preso parte circa un centinaio di persone, tra studenti, insegnanti, dirigenti scolastici, genitori, sindaci e rappresentanti delle due amministrazioni comunali. Una presenza corale, che ha testimoniato il valore di un progetto pensato non solo per avvicinare i più piccoli alla natura, ma anche per mantenere vivi i rapporti tra le nuove generazioni delle due comunità.

La piantumazione degli alberi e la liberazione degli animali selvatici

Nel corso della mattinata, dopo l’accoglienza degli ospiti austriaci, gli alunni hanno partecipato a un percorso didattico incentrato sulla piantumazione di nuovi alberi. Un gesto semplice ma dal forte valore simbolico, capace di raccontare ai bambini il significato del mettere radici nel futuro e della responsabilità verso l’ambiente.

La giornata è stata arricchita anche da un momento particolarmente emozionante: la liberazione di alcuni animali selvatici curati e riabilitati dal Cras, il Centro recupero animali selvatici. Un’occasione concreta per parlare di tutela della fauna, biodiversità e rispetto degli equilibri naturali.

A sostenere il percorso educativo erano presenti anche i rappresentanti del Corpo Forestale di Villa Santina, che hanno sensibilizzato i bambini sull’importanza degli alberi e degli animali per l’ecosistema. Un intervento che ha contribuito a rendere ancora più chiaro il messaggio della giornata: prendersi cura della natura significa prendersi cura del bene comune.

Canti, poesie e il pranzo preparato dagli Alpini

Non sono mancati i momenti di condivisione artistica, poetica e canora, preparati dagli insegnanti e vissuti insieme dagli alunni delle due scuole. Attività che hanno reso la festa ancora più partecipata, rafforzando il legame tra i bambini di Lauco e quelli di Rosegg.

A rendere l’appuntamento ancora più speciale è stato anche il contributo del Gruppo Alpini locale, sezione di Buttea, insieme ad alcuni volontari. Come custodi delle tradizioni e della solidarietà del territorio, gli Alpini hanno preparato un pranzo caldo per tutti i partecipanti, contribuendo a creare un clima di accoglienza, festa e comunità.

La giornata si è conclusa, prima del rientro nelle rispettive sedi, con la consegna e lo scambio di regali tra le due scuole. Un gesto simbolico che ha sigillato un appuntamento vissuto nel segno dell’ecologia, dell’amicizia italo-austriaca e del calore comunitario.