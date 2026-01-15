Tempio crematorio sovradimensionato, la raccolta firme del Comitato Beivars Vive

15 Gennaio 2026

di Giacomo Attuente

Prosegue incessante l’attività del Comitato Beivars Vive, un gruppo di cittadini residenti nei quartieri nord-est di Udine (Paderno, Beivars, Godia) che chiede alla Regione Friuli-Venezia Giulia di limitare a 2.400 cremazioni annue, con priorità assoluta al fabbisogno del Comune di Udine e limitrofi, il nuovo impianto in costruzione accanto al polo scolastico e sportivo Salesiano Bearzi.

L’opera, autorizzata per una capacità massima di 8.000 cremazioni all’anno, è quasi quattro volte superiore al fabbisogno reale stimato dal Piano d’Azione per L’Energia Sostenibile (PAESC 2030) adottato dal Comune di Udine a settembre 2021. Un tale sovradimensionamento — denuncia il Comitato — rischia di trasformare il territorio in un hub funerario regionale ed anche extraregionale, con impatti su traffico, qualità dell’aria (mercurio, furani diossine), vivibilità e benessere psicologico di bambini e ragazzi che frequentano la scuola a poche decine di metri dal cantiere.

“Non siamo contrari alla cremazione, ma a un impianto sproporzionato, collocato in un’area densamente popolata e vicina a luoghi di aggregazione giovanile – spiega un portavoce del Comitato – . Chiediamo solo che venga rispettato il fabbisogno reale della comunità udinese, come previsto dal PAESC, e che la Regione approvi finalmente il Piano Regionale per la cremazione, previsto dalla Legge Regionale 12/2011 ma mai attuato”.

Il Comitato ha avviato da circa 15 giorni una massiccia raccolta firme cartacea a supporto della petizione alla Regione FVG, rivolta a tutti i cittadini italiani nati o residenti in FVG.

I prossimi appuntamenti con la raccolta firme.

Le prossime postazioni saranno attive:

Sabato 17 gennaio 2026
Despar Michelutti | Viale Vat 117 – Udine
09:00 – 18:00

Martedì 20 gennaio 2026
Istituo Scolastico Bearzi | Via San Giovanni Bosco 2, Udine
15:00 – 17:00

Martedì 20 gennaio 2026
Università Terza Età UTE “P. Naliato” | Via Piemonte 82 – Udine
8.45 – 12.00 | 15.00 – 18.00

Giovedì 22 gennaio 2026
Università Terza Età UTE “P. Naliato” | Via Piemonte 82 – Udine
8.45 – 12.00 | 15.00 – 18.00

Venerdì 23 gennaio 2026
Università Terza Età UTE “P. Naliato” | Via Piemonte 82 – Udine
8.45 – 12.00 | 15.00 – 18.00

Sabato 24 gennaio 2026
Via Poscolle/Via Zanon (vicino alla libreria Feltrinelli) Udine
09:00 – 18:00

Domenica 25 gennaio 2026
Chiesa di Paderno | Piazza Paderno 1 – Udine
10:15 – 11:30

Domenica 25 gennaio 2026
Chiesa del Bearzi | Via San Giovanni Bosco 2, Udine
09:15 – 12.15

Sabato 31 gennaio 2026
Palestra del Bearzi | Via San Giovanni Bosco 2, Udine
18:00 – 20.00

TEMI:
SHARE TWEET PIN SHARE