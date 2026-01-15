Tempio crematorio sovradimensionato, la raccolta firme del Comitato Beivars Vive

Prosegue incessante l’attività del Comitato Beivars Vive, un gruppo di cittadini residenti nei quartieri nord-est di Udine (Paderno, Beivars, Godia) che chiede alla Regione Friuli-Venezia Giulia di limitare a 2.400 cremazioni annue, con priorità assoluta al fabbisogno del Comune di Udine e limitrofi, il nuovo impianto in costruzione accanto al polo scolastico e sportivo Salesiano Bearzi.

L’opera, autorizzata per una capacità massima di 8.000 cremazioni all’anno, è quasi quattro volte superiore al fabbisogno reale stimato dal Piano d’Azione per L’Energia Sostenibile (PAESC 2030) adottato dal Comune di Udine a settembre 2021. Un tale sovradimensionamento — denuncia il Comitato — rischia di trasformare il territorio in un hub funerario regionale ed anche extraregionale, con impatti su traffico, qualità dell’aria (mercurio, furani diossine), vivibilità e benessere psicologico di bambini e ragazzi che frequentano la scuola a poche decine di metri dal cantiere.

“Non siamo contrari alla cremazione, ma a un impianto sproporzionato, collocato in un’area densamente popolata e vicina a luoghi di aggregazione giovanile – spiega un portavoce del Comitato – . Chiediamo solo che venga rispettato il fabbisogno reale della comunità udinese, come previsto dal PAESC, e che la Regione approvi finalmente il Piano Regionale per la cremazione, previsto dalla Legge Regionale 12/2011 ma mai attuato”.

Il Comitato ha avviato da circa 15 giorni una massiccia raccolta firme cartacea a supporto della petizione alla Regione FVG, rivolta a tutti i cittadini italiani nati o residenti in FVG.

I prossimi appuntamenti con la raccolta firme.

Le prossime postazioni saranno attive:

Sabato 17 gennaio 2026

Despar Michelutti | Viale Vat 117 – Udine

09:00 – 18:00



Martedì 20 gennaio 2026

Istituo Scolastico Bearzi | Via San Giovanni Bosco 2, Udine

15:00 – 17:00



Martedì 20 gennaio 2026

Università Terza Età UTE “P. Naliato” | Via Piemonte 82 – Udine

8.45 – 12.00 | 15.00 – 18.00



Giovedì 22 gennaio 2026

Università Terza Età UTE “P. Naliato” | Via Piemonte 82 – Udine

8.45 – 12.00 | 15.00 – 18.00



Venerdì 23 gennaio 2026

Università Terza Età UTE “P. Naliato” | Via Piemonte 82 – Udine

8.45 – 12.00 | 15.00 – 18.00

Sabato 24 gennaio 2026

Via Poscolle/Via Zanon (vicino alla libreria Feltrinelli) Udine

09:00 – 18:00



Domenica 25 gennaio 2026

Chiesa di Paderno | Piazza Paderno 1 – Udine

10:15 – 11:30



Domenica 25 gennaio 2026

Chiesa del Bearzi | Via San Giovanni Bosco 2, Udine

09:15 – 12.15



Sabato 31 gennaio 2026

Palestra del Bearzi | Via San Giovanni Bosco 2, Udine

18:00 – 20.00