Lavori urgenti per la sicurezza, la strada di Tolmezzo-Illegio sarà chiusa

Lavori urgenti di messa in sicurezza

Lunedì 20 giugno avrà inizio un intervento supplementare di messa in sicurezza lungo la strada comunale Tolmezzo – Illegio. I lavori, che saranno eseguiti dalla protezione civile regionale, consisteranno in operazioni di disgaggio, taglio piante e posa di reti paramassi nel versante a monte della strada in prossimità della curva in località “La Maina”. Per l’esecuzione di tali interventi saranno necessarie modifiche alla circolazione stradale.

Da lunedì 20 giugno a venerdì 1° luglio (eccetto sabato e domenica) la strada sarà chiusa al transito veicolare e pedonale dalle 8.20 alle 12.30 e dalle 14.40 alle 16.20; Nelle rimanenti fasce orarie la strada sarà percorribile a senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Le fasce orarie sono state determinate in modo da garantire le principali corse mattutina, serale e del primo pomeriggio del trasporto pubblico locale attraverso le autocorriere.

