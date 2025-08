L’inaugurazione della nuova sede di Legno Servizi a Tolmezzo è prevista per il 15 settembre.

Legno Servizi torna a Tolmezzo. La decisione, approvata ufficialmente in consiglio di amministrazione nei giorni scorsi, riporterà il Cluster forestale del Friuli Venezia Giulia nel cuore della Carnia, in uno spazio tutto dedicato al mondo della foresta e del legno, per essere ancora più vicini alle imprese del territorio di tutta la montagna e offrire servizi sempre più mirati e concreti che rispondano ai bisogni delle diverse filiere.

I lavori di allestimento dell’ufficio – che sorge proprio accanto alla sede della Regione a Tolmezzo – partiranno a breve; l’inaugurazione è prevista il 15 settembre, data non scelta a caso: esattamente 30 anni fa qui nasceva, infatti, Legno Servizi. “Riportare la sede in area montana è per noi un grande traguardo, a maggior ragione dopo che, negli ultimi anni, abbiamo lavorato tutti insieme per il riposizionamento della società in un contesto più ampio”, commenta il presidente Mirco Cigliani. “La sede di Tolmezzo è un passo strategico per il supporto al settore forestale nelle imprese montane – dichiara Carlo Piemonte, direttore del Cluster Legno Arredo con cui Legno Servizi collabora in stretta sinergia -. Molti altri progetti sono in corso per valorizzare e rafforzare il settore, in un’ottica di innovazione e sviluppo sostenibile delle foreste regionali e di dialogo sinergico con le città del FVG come ad esempio la “Foresta in città” a Udine”.

Le aziende aderenti.

Oggi sono oltre 60 le aziende attive con Legno Servizi – diventato ormai il soggetto forestale di riferimento anche per progetti a livello europeo (quattro quelli in corso, con oltre 12 partner internazionali consolidati) – che usufruiscono di servizi che vanno dalla certificazione delle foreste, con 3000 ettari gestiti, alle catene di custodia. Numerose le imprese che stanno sviluppando in queste settimane con Legno Servizi un sistema di conformità EUTR (European Timber Regulation), che stabilisce gli adempimenti europei, doverosi e necessari, sul legno e i prodotti da esso derivati immessi nel mercato dell’Unione europea.

Un passaggio preparatorio in vista dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo EUDR nel 2026. “Ad oggi – informa Cigliani – già 14 aziende hanno manifestato interesse a partecipare e si prevede che il numero aumenti nei prossimi mesi, viste le scadenze di fine anno”.

I progetti e le novità per il futuro.

In questi anni Legno Servizi ha portato in montagna oltre 150 studenti di Scienze forestali da tutta Italia, impegnati in workshop sul tema foresta in collaborazione con il CESFAM, e più di 800 persone hanno partecipato alle tre edizioni di Foresta in Valle. Ma le novità sono tante: dal 2026 sarà attivo un gruppo di certificazione della Catena di custodia (CoC) PEFC e FSC intestato a Legno Servizi, che arriverà ad oltre 25 aziende, a cui si somma il gruppo di certificazioni per la gestione forestale sostenibile (GFS) PEFC avviato all’inizio del 2025, che coinvolge attualmente 19 aziende per 3.000 ettari di foreste. A breve sarà avviata la procedura per il mantenimento annuale della certificazione, sempre sotto la titolarità di Legno Servizi.

“Il dialogo costruito con la Regione in questi anni, che ha prestato tramite l’assessorato alle foreste un’attenzione costante al mondo del legno regionale, è stato fondamentale – prosegue Cigliani -, così come la collaborazione in tante iniziative con il Cluster Legno Arredo Fvg, a dimostrazione che fare sistema è possibile quando vi sono progettualità sviluppate e coordinate in modo sinergico”.