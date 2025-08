Allerta meteo per tutta la giornata di sabato in Friuli Venezia Giulia

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha emesso un’allerta meteo valida dalle 00:00 alle 23:59 di sabato 2 agosto 2025. L’avviso riguarda l’intero territorio regionale e segnala possibili fenomeni temporaleschi anche di forte intensità.

Secondo le previsioni, una depressione sull’Europa Centrale convoglierà verso le Alpi e il Triveneto due fronti perturbati di origine occidentale: il primo è atteso nella giornata di venerdì pomeriggio, mentre il secondo, più intenso, arriverà sabato.

Instabilità diffusa

Per la giornata di sabato è previsto un tempo instabile, con alternanza di schiarite e rovesci. I temporali potranno essere accompagnati da precipitazioni localmente abbondanti e raffiche di vento. In pianura e lungo la costa non si esclude la formazione di temporali forti, con possibili grandinate e repentini cali di temperatura.