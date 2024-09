Mercato contadino e prelibatezze della Carnia, a Tolmezzo torna il Filo dei Sapori

A Tolmezzo l’XI edizione del Filo dei Sapori.

Sarà una vera e propria vetrina capace di valorizzare le unicità enogastronomiche del territorio anche attraverso eventi, incontri e laboratori per tutti; una commistione unica tra cibo, cultura e divertimento: dall’11 al 13 ottobre torna a Tolmezzo, per l’XI edizione, “Il Filo dei Sapori”, la kermesse ideata nel 2014 dalla Comunità di Montagna della Carnia con l’obiettivo di riportare l’attenzione sul ruolo dell’agricoltura e dell’agricoltore nel valorizzare e diffondere la ricchezza di un territorio.

Una tre giorni che nel 2024 ha il patrocinio e il sostegno della Città di Tolmezzo, il sostegno di PromoTurismo FVG e Camera di Commercio Pordenone-Udine e la collaborazione di Confcommercio Udine, Cooperativa Cramars (INNOVALP), e Pro Loco di Tolmezzo. La manifestazione sarà realizzata grazie al supporto operativo dell’APS Gruppo Shanghai.

A inaugurare la rassegna enogastronomica, venerdì all’hotel Roma, la presentazione del libro “Cioccolato rivelato – Il cibo degli dèi tra verità e falsi miti” di Rossana Bettini Illy con la conduzione di Renzo Tondo, evento organizzato in collaborazione col festival Tolmezzo “vie dei libri” e l’ISIS Paschini-Linussio. Seguirà una cena gustoCarnia e una degustazione guidata da Rossana Bettini Illy alla scoperta del cioccolato con insoliti abbinamenti di vini, birre e distillati del territorio.

Sabato e domenica, come di consueto, le vie della cittadina carnica saranno animate da un ricco mercato contadino e da numerosi stand di aziende agroalimentari, che proporranno il meglio della cucina della tradizione: dai formaggi di malga ai cjarsons, dalle conserve ai distillati, passando per le birre artigianali della Carnia. Sarà dunque un appetitoso percorso alla scoperta delle ricchezze del territorio montano del Friuli Venezia Giulia.

Per entrare nella ricchezza della montagna friulana ci saranno inoltre incontri formativi, degustazioni, show-cooking e imperdibili attività pensate per grandi ed i più piccoli. Quest’anno, in particolare, la proposta enogastronomica si intreccerà con quella culturale grazie alla collaborazione instaurata con il Museo carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani” e la mostra “ALTAN. Terra, omini e bestie” visitabile nelle sale di palazzo Frisacco a Tolmezzo proprio fino al 13 ottobre.

L’esposizione, curata da Giovanna Durì in collaborazione con Kika Altan, è organizzata dall’amministrazione comunale di Tolmezzo, dall’Ente regionale patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia-ERPAC e dal Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani con la collaborazione di PromoTurismoFVG.