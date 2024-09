Giovedì 26 settembre, alle 17, nella sede di Progetto autismo di Feletto Umberto (Via Perugia 7) avrà luogo la presentazione del progetto “Bottiglie d’Autore”. L’iniziativa, esempio di azione di responsabilità sociale d’impresa, volta alla valorizzazione del lavoro dei giovani fruitori del Centro, è finalizzata alla raccolta fondi per la costruzione del villaggio di co-residenza-cohousing Enzo Cainero. Si tratta della prima struttura coabitativa in Italia per l’assistenza alle persone fragili assieme alle loro famiglie, in un sistema di auto-mutuo-aiuto organizzato.

Bottiglie d’Autore è un progetto promosso da Progetto autismo in collaborazione con l’azienda vitivinicola Specogna e Tonutti Tecniche Grafiche Spa, azienda di Fagagna specializzata nella stampa di etichette autoadesive. L’iniziativa trasforma i quadri realizzati dai giovani artisti del centro in etichette per bottiglie di vino dell’azienda vitivinicola Specogna.

Tonutti Tecniche Grafiche ha stampato la collezione delle sette etichette, che hanno richiesto un intervento minimo da parte del team tecnico-creativo della stamperia, esclusivamente per esaltare alcuni dettagli in fase di stampa. Il progetto, giunto alla sua terza edizione, può diventare un’idea regalo solidale di altissimo valore, qualitativo e umano.

L’evento, che si aprirà con la visita al Centro guidata dalla presidente Elena Bulfone, è realizzato in collaborazione con Anima impresa, associazione impegnata in attività finalizzate alla promozione e alla diffusione dello sviluppo sostenibile. La partecipazione è aperta al pubblico previa iscrizione a marketing@grafiche-tonutti.it.