A Tolmezzo una mostra e tanti eventi per promuovere l’arte del mosaico

La mostra sull’arte del mosaico.

Dopo l’inaugurazione della mostra MOsaico che si è svolta a Tolmezzo, presso Palazzo Frisacco, sabato 15 luglio, e che sarà visitabile fino a domenica 17 settembre 2023, proseguono le iniziative promosse dall’Amministrazione della cittadina carnica nell’ambito dell’arte musiva.

Un ricco calendario di incontri infatti caratterizzerà l’estate tolmezzina, ospitati nella Sala Centro Servizi Museale (adiacente al Museo carnico delle arti popolari “Michele Gortani”) dalle ore 18. Si inizia sabato 5 agosto 2023 con il direttore della Scuola Mosaicisti del Friuli, Gian Piero Brovedani. Una tradizione in evoluzione, questo il titolo dell’appuntamento nel quale il direttore Brovedani tratterà dell’evoluzione del mosaico nel corso dei secoli, ma anche di come la Scuola Mosaicisti del Friuli, unico centro per la formazione di Maestri Mosaicisti riconosciuto a livello internazionale, si è trasformata nel corso di un secolo di attività, facendosi promotrice di ricerche espressive in linea con i gusti attuali, seppure nel rispetto di una tecnica artigianale trasmessa agli allievi da sempre con dedizione e passione.

La mostra.

Un richiamo diretto alla mostra di Palazzo Frisacco dove si possono comprendere e ammirare le varie forme espressive del mosaico: dai pavimenti romani alla ieraticità bizantina, fino alle proposte contemporanee declinate anche nella scultura e nel design. Un percorso ricco e articolato che rappresenta un “saper fare” friulano e che ha radici nella storia della pedemontana occidentale quando numerose maestranze emigravano prima a Venezia (già nel Cinquecento) e nell’Ottocento in Europa e poi oltreoceano per realizzare pavimenti in terrazzo e pareti mosaicate, professionisti ricercati per le loro competenze tecniche e le loro capacità di decorare e abbellire, figure che seppero diventare anche imprenditori lungimiranti.

Gli altri eventi.

Gli eventi, collaterali alla mostra e dedicati al mosaico, continueranno venerdì 18 agosto con la docente di storia del mosaico Danila Venuto, per poi ospitare il direttore della Fondazione Aquileia Cristiano Tiussi sabato 2 settembre e concludersi venerdì 8 settembre con il direttore del CRAF-Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia Alvise Rampini.

Serate di approfondimento con relatori illustri per avvicinarsi ad un’arte antica quanto attuale, capace di giocare con luce e colore, di resistere al tempo, di impreziosire superfici, di dare originalità e personalità a spazi ed arredi; incontri che aiuteranno ad apprezzare maggiormente le opere in mostra, cogliendo le qualità materiche e i particolari di lavorazione.