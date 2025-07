“Dona la spesa”: nei supermercati Coop la raccolta solidale per cani e gatti senza famiglia

Un aiuto per le associazioni che si occupano di animali abbandonati.

Sabato 5 luglio torna in Friuli Venezia Giulia l’appuntamento con “Dona la spesa”, la raccolta solidale promossa da Coop Alleanza 3.0 per sostenere le realtà locali impegnate nella cura degli animali abbandonati. In occasione del weekend dedicato alla Giornata Antiabbandono, saranno 31 i punti vendita coinvolti in regione, tra supermercati e ipercoop, distribuiti in tutte le province: 6 a Gorizia, 7 a Pordenone, 7 a Trieste e 11 a Udine.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con oltre 170 associazioni ed enti del territorio e con il supporto delle istituzioni locali e dei soci volontari Coop, si svolgerà contemporaneamente in oltre 220 punti vendita della Cooperativa in tutta Italia. I volontari, presenti all’ingresso dei negozi, distribuiranno shopper e volantini con l’elenco dei prodotti utili da donare: cibo per animali, lettiere igieniche, antiparassitari, accessori e altri articoli indispensabili per la cura quotidiana di cani e gatti senza famiglia.

Anche chi fa la spesa online potrà partecipare: fino al 20 luglio, infatti, nelle zone coperte dal servizio EasyCoop, sarà possibile donare cliccando direttamente dal sito www.easycoop.com. Ulteriori dettagli sull’iniziativa e l’elenco completo dei punti vendita aderenti sono disponibili sul sito all.coop/donalaspesa.

Nel 2024, grazie a iniziative analoghe, Coop Alleanza 3.0 ha raccolto oltre 60 tonnellate di prodotti destinati a più di 180 associazioni che si occupano di animali in difficoltà. Solo attraverso EasyCoop, gli utenti hanno donato circa 350 chili di articoli, affidati all’Enpa, Ente Nazionale Protezione Animali.