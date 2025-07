Monologue apre in piazza della Motta: è il primo listening bar del Friuli

A Pordenone, inaugurato il primo listening bar del Friuli.

È stato inaugurato ufficialmente il Monologue, nuovo bar di piazza della Motta a Pordenone, che promette di diventare un punto di riferimento culturale e gastronomico per la città. A tagliare il nastro, nella mattinata di mercoledì 3 luglio, il sindaco Alessandro Basso con la giunta comunale, coronando così un percorso di riqualificazione che ha trasformato l’area in un vero “teatro urbano”.

Il Monologue nasce negli spazi un tempo occupati dal Caffè Letterario, all’interno dell’ex convento di San Francesco, e porta con sé una novità assoluta: è il primo listening bar del Friuli Venezia Giulia, un locale dove si potranno gustare cibi e bevande di qualità ascoltando musica ad alta definizione in un’atmosfera vintage e raffinata.

“Siamo sempre felici quando apre una nuova attività – ha commentato il sindaco Basso – . Questo locale ci sta particolarmente a cuore per vari motivi: innanzitutto si trova all’interno dell’Ex convento di San Francesco, ora sede della “cittadella della cultura”. È un’attività commerciale frutto dell’ampio lavoro svolto dall’Amministrazione nel corso del tempo, che ha coinvolto un nutrito apparato di persone e uffici del Comune, ma soprattutto è gestito da un’imprenditrice, e ciò costituisce il valore aggiunto”.

Un nuovo locale, una nuova gestione.

La nuova gestione è affidata ad Anna Tacu, già nota a Pordenone per la conduzione del ristorante-pizzeria Alla Crose di Porcia insieme al socio, l’avvocato Claudio Santarossa. “Monologue è un luogo che fonde musica, gastronomia e arte. Vogliamo offrire un’esperienza sensoriale completa, che parta dalle orecchie e arrivi al palato”, ha spiegato Tacu, sottolineando anche la collaborazione con lo chef stellato Tomaz Kavcic, produttore del gin “Monologue”, da cui il locale prende il nome.

Gli interni colpiscono per le riproduzioni in 3D di affreschi storici, mentre arredi e impianti sono stati completamente rinnovati dal Comune, che ha ampliato la cucina e ricavato un privé. I coperti saranno 82 in totale: 38 interni, 32 nel dehor interno e 12 nella saletta riservata, a cui si aggiungeranno altri tavolini nella piazza.

L’apertura serale sarà garantita, così come la presenza del locale durante le manifestazioni culturali ospitate nella rinnovata piazza della Motta. “Questo è molto più di un bar – ha commentato l’assessore alla cultura Alberto Parigi –: è la ciliegina sulla torta di un progetto urbano e culturale che integra teatro, musica, spettacoli multimediali e accoglienza. Il Monologue completa l’identità di piazza della Motta come cuore vivo della cultura cittadina”.