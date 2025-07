Infortunio sul lavoro, operaio in ospedale con una frattura esposta

Infortunio sul lavoro in un’azienda di Buja.

Questa mattina, intorno alle 11:15, si è verificato un infortunio sul lavoro presso la ditta Pelfa Group Srl, situata a Buja e specializzata nella produzione di impianti, macchine e componenti meccanici ed elettrosaldati. Un operaio metalmeccanico di 60 anni ha riportato una frattura esposta alla caviglia destra durante le attività lavorative. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione di Buja per gli accertamenti del caso. L’uomo è stato elitrasportato all’ospedale di Udine. Fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica dell’incidente è ancora da accertare.