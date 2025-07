Un incidente stradale si è verificato oggi, 3 luglio, a Chiusaforte, in località Piani della Sega, lungo la ex provinciale UD76 al chilometro 9. Lo scontro ha coinvolto un motoveicolo BMW condotto da un uomo nato nel 1962, che procedeva in direzione Sella Nevea, e un multivan Volkswagen guidato da un cittadino ungherese nato nel 1976.

Secondo le prime ricostruzioni, la moto avrebbe colpito la fiancata sinistra del multivan. A seguito della collisione, il motociclista è stato sbalzato a terra riportando politraumi. L’uomo è rimasto cosciente ed è stato trasportato all’ospedale di Tolmezzo. Al momento le cause dell’incidente sono in fase di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto.