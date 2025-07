Cade un fulmine nel bosco, tre giorni dopo scoppia l’incendio: fiamme sul Col della Luna

L’incendio è scoppiato in un bosco a Tramonti di Sopra.

Un incendio boschivo d’origine naturale è divampato oggi, 3 luglio, attorno all’ora di pranzo, nel territorio del comune di Tramonti di Sopra, più precisamente sul Col della Luna (1.422 m). Attivati, per lo spegnimento, la Stazione del CFR di Pinzano al Tagliamento, il personale dell’Ispettorato Forestale di Pordenone che ha assunto la direzione delle operazioni, e una squadra dei Vigili del fuoco di Pordenone; attorno alle 14.30 sono cominciati anche i lanci d’acqua da parte dell’elicottero della Protezione civile regionale, che si riforniva dal vascone posizionato nel campo base in località Pradis vicino al torrente Meduna.

Il rogo, che si è sviluppato su circa 200 mq e ha interessato un bosco misto di latifoglie, è scoppiato in un’area impervia e non facilmente raggiungibile a piedi. Rispetto alle cause, è stato un fulmine caduto il 30 giugno nella zona a innescare l’incendio. Roghi naturali di questo tipo, infatti, solitamente si sviluppano partendo dai focolai sotterranei presenti negli strati di lettiera – la sostanza organica indecomposta – dove la fase di latenza può durare giorni o anche settimane prima che l’incendio sotterraneo passi alla fase di combustione visibile in superficie.

Anche per questo il Corpo forestale regionale ha ritenuto necessario additivare l’acqua con bagnante al fine di favorire la penetrazione in profondità nel suolo. L’incendio risulta al momento sotto controllo, ma verrà attentamente monitorato nelle prossime ore per scongiurare eventuali riprese. La stima dei danni è attualmente in corso d’accertamento.