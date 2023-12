A Tolmezzo, 24enne arrestato 2 volte in un giorno, per percosse e tentato furto.

Notte di follia per un 24enne di Tolmezzo che, in meno di 24 ore, è stato arrestato due volte dai carabinieri: prima per percosse poi per tentato furto.

Tutto è cominciato attorno alla 1 e un quarto di notte del 26 dicembre, quando gli uomini della Radiomobile di Tolmezzo sono intervenuti in via Matteotti su richiesta del 118 che era già presente in loco e che ha dato l’allarme perché V.I, 24enne nativo di Tolmezzo, aveva dato in escandescenze e aveva strattonato e schiaffeggiato la propria madre, aggredendo poi anche i militari che hanno dovuto usare il taser per fermarlo.

I due carabinieri hanno subito ferite per 7 giorni di prognosi riservata. Il giovane è stato quindi arrestato per lesioni a pubblico ufficiale e percosse alla madre. Portato in caserma a Tolmezzo, il magistrato di turno ne ha disposto la scarcerazione.

Alle 2.45 della notte del 27 dicembre, il giovane è stato fermato un’altra volta perché, armato di arnesi da scasso, aveva tentato di forzare la porta del piano terra di uno stabile poco distante da dove abita. Dopo la nuova segnalazione al 112, è quindi intervenuta la stazione di Paluzza: anche in questo caso, il giovane ha avuto una reazione violenta, opponendo resistenza e prendendo a calci e testate i carabinieri.

Portato alla stazione di Tolmezzo, ha posto in atto atti autolesionistici prendendo a testate i muri della camera sicurezza ed è quindi stato ricoverato all’ospedale di Tolmezzo, dove – di nuovo- ha preso a calci una lettiga, rompendosi un piede. Il giovane è ancora ricoverato in nosocomio e, al termine dell’emergenza, sarà sottoposto ai domiciliari in attesa della decisioni dell’autorità giudiziaria.