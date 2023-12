La storia dell’iconica foto scattata da Ugo Borsatti.

Una dolce storia di Natale, legata ad un’iconica foto scattata da Ugo Borsatti nel 1954 in stazione a Trieste: un soldato americano sul treno e una donna italiana che si salutano con un bacio. Ora, a quasi 70 anni di distanza, la vicenda “dietro” quel famoso scatto è stata riportata alla luce da un trimestrale in lingua inglese chiamato “InTrieste”.

Uno statunitense, il cui padre era un militare americano e la madre una donna triestina, ha infatti identificato i suoi genitori in quella splendida foto. Dopo 40 anni, il figlio è arrivato nella città giuliana per incontrare il fotografo e confermare quell’evento. La storia, che aveva attirato l’attenzione della città per alcuni giorni, era caduta nell’oblio, ma è stata rispolverata grazie al periodico che ha intervistato il figlio della coppia, Christopher Swaim.

La storia d’amore.

Il giovane James Swain si arruolò nell’US Army in Italia. A Trieste, conobbe Graziella, che guadagnava qualche soldo facendo il bucato per i militari americani. Si innamorarono, ma la loro relazione ebbe vita breve: nel 1954, l’US Army di stanza a Trieste, nove anni dopo la fine della Seconda Guerra mondiale, lasciò la città. Graziella andò alla stazione per dire addio al soldato.

In modo sorprendente, James e Graziella non si persero di vista; al contrario, ristabilirono i contatti, si sposarono nel novembre dello stesso anno a Livorno e, dopo alcune peripezie, si trasferirono negli Stati Uniti. A raccontare questa storia è Christopher, nato nel 1956. Anch’egli arruolatosi nell’esercito USA, fu destinato a Vicenza e, dopo aver scoperto l’esistenza della foto, nel 1994 giunse a Trieste per incontrare Ugo Borsatti.