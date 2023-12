Incidente sul lavoro a Udine.

Appena finite le (prime) feste, il Friuli registra un nuovo incidente sul lavoro, accaduto questa volta a Udine. Un operaio, attorno alle 10 di stamattina, 27 dicembre, è stato soccorso dopo essere caduto da una scala da un’altezza di circa un metro mentre stava imbiancando la parete di un immobile nella zona di via Martignacco.

Sul posto è stata inviata un’ambulanza proveniente da Udine e l’automedica proveniente da Udine. Il personale medico infermieristico ha preso in carico l’uomo che è stato trasportato con l’ambulanza con a bordo il medico dell’automedica all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo; non ha mai perso i sensi. Attivate le forze dell’ordine.