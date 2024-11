Lo spettacolo benefico al Candoni di Tolmezzo.

Per la decima edizione del format benefico “Spettacolo e solidarietà”, organizzato da Lions e Rotary di Tolmezzo con il patrocinio del Comune di Tolmezzo, sabato 30 novembre alle ore 20.45 al Teatro Candoni andrà in scena “Tre uomini di parola”, con la partecipazione di tre personalità friulane acclamate che non hanno bisogno di presentazioni. Loro sono Mauro Corona, Toni Capuozzo e Gigi Maieron, che si incontreranno, si racconteranno e canteranno sul palco del teatro tolmezzino. Seduti attorno ad un tavolo d’osteria, tra un bottiglione ed un tagliere con salami e formaggi di Carnia, dialogheranno a viso aperto su temi di attualità, società, vita vissuta, tra aneddoti e rivelazioni senza filtri.

Uno spettacolo di grande successo che approda per la prima volta nelle Alpi Carniche per sostenere i bisognosi del territorio attraverso questa azione sociale che in dieci anni ha potuto contare sulla partecipazione di diverse realtà artistiche della nostra regione, tra cori, compagnie teatrali, attori, cantanti, performers, uniti per dare slancio al motto che caratterizza il progetto: “Prendere coscienza delle nuove povertà, significa trovare il modo per aiutare i bisognosi”.

Corona, Capuozzo e Maieron, ognuno con una particolarissima storia personale alle spalle, hanno aderito con slancio a questa proposta solidale, e quindi si presenteranno con la naturalezza che li contraddistingue per allietare il pubblico e al tempo stesso per invitalo a pensare, secondo i valori di tre uomini di parola, tra dialoghi e musica.

Il ricavato dei biglietti sarà devoluto a chi ne ha più necessità, famiglie e persone del territorio in stato di forte disagio economico, per economie che saranno convertite in beni alimentari e di prima necessità, distribuiti grazie ad un’azione collaborativa instaurata da un decennio con l’Asufc, la Caritas, la Croce Rossa, l’Associazione San Vincenzo, diversi privati ed aziende del territorio.

I biglietti sono acquistabili presso “Il Punto di Nello” in via Grialba, “Il Fiammifero” in via Matteotti e presso lo sportello di Palazzo Frisacco a Tolmezzo, realtà anch’esse sostenitrici di questa iniziativa. Sarà inoltre possibile acquistare i biglietti il giorno dello spettacolo a partire dalle ore 19.00 presso il Teatro Candoni.