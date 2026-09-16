Cartello contro i “bisognini” dei cani sul sentiero di Tolmezzo, esplode la polemica: “Non prendetevela con gli animali”.

Un cartello contenente velate minacce contro i nostri amici a quattro zampe è stato trovato in un sentiero a ridosso della pista ciclabile di Tolmezzo, nei pressi della macelleria Molinari. Nella mattinata di domenica 13 settembre, infatti, tramite social, un utente ha portato alla luce quanto rinvenuto. Gli autori, al momento ignoti, hanno elaborato il manifesto, con dovizia di particolari e disarmante cura nel dettaglio, augurando la peggiore sorte ai cani che avrebbero avuto la colpa di espletare i loro bisogni in quel sentiero.

L’ utente, nella segnalazione del cartello, spiega quanto sia assurdo prendersela con gli animali a causa dell’ inciviltà dei proprietari, puntando il dito contro tutto il degrado dovuto all’ immondizia lasciata spesso lungo le strade dagli esseri umani. Sono state inoltre evidenziate alcune delle problematiche legate alla gestione del territorio, ben più articolate e destabilizzanti per i cittadini di qualche escremento lasciato in un terreno permeabile. Svariate le reazioni degli altri utenti, da chi concorda con quanto scritto a chi sostiene che lo stesso tema si sarebbe potuto affrontare con termini più civili.