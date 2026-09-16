La polizia di Stato di Pordenone ha rintracciato ed espulso un cittadino pakistano 21enne irregolare sul territorio nazionale.

Nei giorni scorsi personale della polizia di Stato di Pordenone ha rintracciato un cittadino pakistano ventunenne risultato irregolarmente presente sul territorio nazionale. All’esito degli accertamenti svolti dall’ufficio immigrazione, il Prefetto di Pordenone ha adottato nei confronti dello straniero un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale in ragione della sua condizione di irregolarità.

Il Questore di Pordenone ha quindi dato esecuzione al provvedimento disponendo l’accompagnamento dello straniero presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Gorizia – Gradisca d’Isonzo, in attesa dell’esecuzione del rimpatrio. L’attività svolta si inserisce nel quadro dei servizi di controllo del territorio e di contrasto all’immigrazione irregolare posta in essere dalla polizia di Stato, con particolare attenzione alle situazioni suscettibili di assumere rilievo sotto il profilo della sicurezza e dell’ordine pubblico.