Cambio al vertice della Guardia di finanza del Friuli Venezia Giulia

E’ il generale di Brigata Bruno Salsano il nuovo comandante regionale della Guardia di finanza del Friuli Venezia Giulia.

Si è svolta questa mattina, presso la caserma “Campo Marzio”, sede del Comando regionale Friuli Venezia Giulia, la cerimonia di avvicendamento nella carica di comandante regionale Friuli Venezia Giulia tra il generale di Brigata Fabrizio Nieddu, uscente, e il generale di Brigata Bruno Salsano, subentrante.

All’evento, tenutosi alla presenza del comandante Interregionale dell’Italia Nord-Orientale di Venezia, generale di Corpo d’Armata Riccardo Rapanotti, hanno preso parte i comandanti provinciali e i comandanti dei Reparti della Regione, una rappresentanza degli ufficiali e del personale in servizio, una delegazione delle sezioni dell’Associazione nazionale finanzieri d’Italia, a testimonianza del forte legame con i militari in congedo, nonché gli esponenti delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Il nuovo comandante regionale è il generale di Brigata Bruno Salsano, proveniente dalla Scuola di polizia economico-finanziaria del Corpo, dove ha retto l’incarico di comandante dei corsi economico-finanziari e del Corso superiore. Nella sua allocuzione, ha espresso orgoglio ed emozione per l’importante incarico assunto, assicurando il massimo impegno per la tutela della legalità economico-finanziaria a beneficio dei cittadini, delle imprese oneste e delle istituzioni del territorio.

Nel corso della sua carriera, il generale Salsano ha ricoperto diversificati incarichi, addestrativi presso l’Accademia del Corpo, di comando sul territorio (nell’attuale grado è stato Comandante Provinciale di Firenze) e di staff a livello centrale

A conclusione della cerimonia, il comandante interregionale dell’Italia Nord-Orientale, generale di Corpo d’armata Riccardo Rapanotti, ha manifestato pieno apprezzamento per l’eccellente lavoro svolto dal generale Nieddu e ha rivolto al generale Salsano i migliori auguri di buon lavoro per le complesse sfide operative che lo attendono in una regione strategica nell’attuale contesto politico-economico internazionale.