Infortunio sul lavoro a Manzano, 26enne si ferisce a una mano

Infortunio sul lavoro a Manzano, un 26enne si ferisce a una mano: trasportato in elicottero all’ospedale di Pordenone.

Infortunio sul lavoro per un giovane operaio 26enne nel pomeriggio di oggi, mercoledì 16 settembre: è accaduto a Manzano, all’Outlet di attrezzature per la ristorazione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118. Dopo le prima cure sul posto, i sanitari hanno trasportato il 26enne, con l’elicottero, all’ospedale di Pordenone. L’infortunato è stato ricoverato nel reparto di chirurgia della mano, dove è stato operato d’urgenza. Sul luogo dell’incidente carabinieri e personale Spisal, per verificare quanto accaduto ed eventuali responsabilità.