Le previsioni meteo per il Friuli di giovedì 17 settembre

Previsioni meteo di giovedì 17 settembre per il Friuli.

Previsioni meteo di giovedì 17 settembre per il Friuli: il maltempo torna protagonista in Friuli Venezia Giulia nella giornata di giovedì 17 settembre. Una nuova perturbazione raggiungerà la regione portando una fase di marcata instabilità, con piogge e temporali che potranno interessare il territorio già nel corso della notte e proseguire durante la giornata. La situazione sarà particolarmente delicata tra pianura e costa.

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato l’allerta gialla per la giornata di giovedì, valida dalla mezzanotte alle 23.59 del 17 settembre. Sono previsti temporali accompagnati da piogge intense e, soprattutto sulle zone meridionali della regione, non sono escluse precipitazioni localmente molto intense e persistenti.

Il peggioramento potrebbe farsi sentire già nelle ore notturne, con temporali in ingresso sulla regione. Nel corso della giornata i fenomeni potranno diventare più diffusi, interessando in particolare la Bassa friulana, la pianura e la fascia costiera, ma anche l’area giuliano-isontina. Durante i temporali non sono escluse raffiche di vento localmente forti.

Anche sul fronte delle temperature si assisterà a un cambiamento rispetto ai giorni più miti. Il passaggio perturbato porterà valori più contenuti, con massime intorno ai 20-22 gradi nelle principali città della pianura, mentre la presenza delle precipitazioni contribuirà a rendere la giornata decisamente più fresca.