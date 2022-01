Il bilancio dei controlli della polizia locale in Carnia.

Nell’ultima settimana la polizia locale della Comunità di montagna della Carnia è stata impegnata nei controlli disposti da Prefettura e Questura di Udine circa la verifica per il rispetto della normativa vigente in relazione al possesso del Green Pass e mascherina.

In particolare i controlli sono stati rivolti alla verifica presso l’autostazione degli autobus di linea ed i locali pubblici. In quest’ultimo caso sono stati oltre una ventina i locali controllati nell’ambito della Carnia, nella maggior parte dei casi trovati in regola sia per il titolare e dipendenti, sia per gli avventori regolarmente in possesso della certificazione verde. In due locali tolmezzini, però, le verifiche non sono state positive: in uno il titolare è risultato privo di Green Pass, mentre gli avventori erano perfettamente in regola con la conseguenza che i clienti sono stati fatti uscire ed il locale chiuso in quanto il titolare era solo. Nel secondo caso, il titolare è risultato in regola mentre un dipendente era privo di certificazione verde. In tutte le situazioni verranno applicate le sanzioni previste per i titolari e dipendenti inadempienti.

Riguardo al monitoraggio nell’ambito del trasporto pubblico locale in autostazione sono state elevate 6 sanzioni per mancato uso delle mascherine di cui una per mancato utilizzo di Ffp2 a bordo di un autobus. Come disposto da Prefettura e Questura, i controlli degli agenti agli ordini del comandante Alessandro Tomat continueranno anche nei prossimi giorni e saranno estesi anche nei confronto di altre categorie professionali quali parrucchieri ed estetisti.

