Il cinema d’alta quota protagonista a Tolmezzo con Cortomontagna

La premiazione di Cortomontagna a Tolmezzo

Le terre alte raccontate per immagini saranno protagoniste sabato 3 dicembre a Tolmezzo, in occasione della premiazione di Cortomontagna, il concorso per cortometraggi nato come sezione del premio Leggimontagna e giunto alla sua ottava edizione.

“Un festival che permette di avere una panoramica di quello che succede nel mondo in maniera immediata e semplice – il pensiero del direttore della fotografia Dante Spinotti, presidente della giuria, che evidenzia il valore culturale della manifestazione del capoluogo carnico – un festival che offre la possibilità di vedere documentari d’interesse profondo, provenienti da tutto il mondo e che offrono un’occasione di ricerca personale allargata alla società. Una ricerca culturale su ciò che rappresenta la montagna, dando suggestioni e suggerimenti precisi e aprendo discussioni”.

Anche quest’anno Cortomontagna propone infatti uno sguardo ampio ed eterogeneo sul cinema girato in quota: oltre 550 i film di provenienza internazionale iscritti, 124 quelli selezionati, di questi 27 sono entrati nella rosa finale. L’appuntamento con la premiazione di sabato 3 dicembre è aperto a tutti gli appassionati di cinema e di montagna e prevede la proiezione dei cortometraggi vincitori, che verranno commentati dai registi e dalla giuria composta dal presidente Spinotti, Annalisa Bonfiglioli, Lorenzo Codelli, Federico Gallo, Livio Iacob, Sara Martin e Gabriele Moser. A condurre l’incontro la giornalista Francesca Spangaro.

Cortomontagna e Leggimontagna sono organizzati da Asca – Associazione delle sezioni Cai di Carnia, Canal del Ferro e Val Canale, con la collaborazione della Comunità di montagna della Carnia e del Consorzio Bim Tagliamento, con il contributo e la partnership di numerosi enti e istituzioni.