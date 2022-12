L’incidente sulla A4 tra tra Latisana e Porpetto.

Tre persone sono rimaste ferite questo pomeriggio a seguito di un incidente stradale accaduto lungo l’autostrada A4, all’altezza di Muzzana del Turgnano, tra Latisana e Porpetto, in direzione Trieste, all’altezza della progressiva chilometrica 476.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale, si sono scontrati una vettura e un camion. Ferite le persone che viaggiavano sulla vettura: una persona anziana con un trauma al volto da scoppio di airbag, una seconda persona e bambino di 5 anni con lesioni lievi al volto.

La chiamata di aiuto è giunta alla centrale di primo livello Nue112 ed è stata transitata subito alla sala operativa della Sores. Gli infermieri hanno inviato tempestivamente sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Latisana.

Le tre persone sono state portate all’ospedale di Palmanova con l’ambulanza, in codice giallo per dinamica. Nessuna fortunatamente è in pericolo di vita. Sul posto i Vigili del fuoco e il personale dell’autostrada.