In Fvg, aiuti alle imprese per installare il fotovoltaico

Dopo l’annunciata misura per le famiglie, che avrà una dotazione di 100 milioni di euro, arrivano gli aiuti per le imprese del Fvg: anch’esse, infatti, potranno chiedere il contributo alla Regione per installare il fotovoltaico, grazie ad un fondo di 55 milioni di euro.

“A tanto ammonta la dotazione finanziaria della misura finanziaria per le imprese del comparto manifatturiero e del terziario – ha detto l’assessore regionale Sergio Emidio Bini -. Entro febbraio sarà pronto il bando attraverso il quale saranno erogati i sostegni alle aziende che devono far fronte al caro energia”.

Dei 55 milioni, 24 derivano da fondi comunitari mentre i rimanenti 31 da risorse proprie della Regione: “Si tratta di una misura molto significativa con la quale intendiamo rispondere alle esigenze delle imprese in difficoltà rispetto ai rincari energetici. Il provvedimento – ha rimarcato Bini – è stato condiviso con le categorie economico-produttive tenendo conto delle esigenze che si sono manifestate. Continueremo nel confronto con le stesse categorie prima di arrivare alla pubblicazione del bando”.

Il sostegno al fotovoltaico per le aziende del Fvg, si aggiunge alle diverse iniziative messe in atto sui ristori a favore delle piccole e medie imprese e del comparto del terziario, che ha portato “in 30 giorni – ha precisato l’assessore -, a liquidare gli aiuti a oltre 12mila aziende che avevano presentato istanza. Sul fronte dei sostegni al comparto del terziario, ci sarà uno stanziamento di ulteriori 3,5 milioni con i quali si procederà nello scorrimento ulteriore della graduatoria del bando dello scorso anno, arrivando così a una dotazione complessiva di oltre 18 milioni di euro soddisfacendo quasi il 60 per cento delle imprese richiedenti“.