Traguardo importante per il gemellaggio tra la città di Tolmezzo e la comunità bavarese di Simbach am Inn: 25 anni di gemellaggio.

Traguardo importante per il gemellaggio tra la città di Tolmezzo e la comunità bavarese di Simbach am Inn. Giovedì 17 settembre le due amministrazioni festeggeranno ufficialmente il venticinquesimo anniversario di un legame nato nell’ottobre del 2001. In questi anni la collaborazione si è concretizzata in un fitto programma di attività: dagli scambi culturali e linguistici tra gli studenti delle scuole medie e superiori con ospitalità nelle famiglie, mostre, concerti, sinergie tra il tessuto associativo e del volontariato locale, promuovendo la reciproca conoscenza dei territori.

La solidità di questo rapporto si deve, oltre alla vicinanza geografica, alla corrispondenza demografica, allo studio reciproco delle due lingue nei rispettivi istituti scolastici. Fondamentale per la continuità dei rapporti, l’operato dell’associazione “Amici di Simbach” a Tolmezzo e della “Partnerschaftsverein Simbach-Tolmezzo e.V.” in Germania. Il dialogo non ha mai perso vigore, consolidandosi nel tempo grazie all’attenzione e all’impegno costante delle diverse amministrazioni comunali che si sono succedute alla guida delle due città.

Il consiglio comunale straordinario.

Per celebrare e rinnovare solennemente questo sodalizio lungo 25 anni, giovedì 17 settembre, alle ore 17, si terrà una seduta straordinaria del consiglio comunale di Tolmezzo. Parteciperanno, in veste di ospiti d’onore, i sindaci emeriti di Tolmezzo e Simbach che hanno guidato e sostenuto il percorso di gemellaggio nel corso degli anni, insieme ai presidenti dei due sodalizi partner, uniti per sancire e rilanciare l’amicizia tra le due comunità.