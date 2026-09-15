Un 25enne è stato denunciato dai carabinieri di Udine per il furto in un cantiere edile: a tradirlo le telecamere di videosorveglianza.

È stato denunciato a piede libero dai carabinieri della Stazione di Udine un 25enne straniero, ritenuto responsabile di un furto commesso all’interno di un cantiere edile del capoluogo friulano.

I fatti risalgono alla notte del 31 agosto, quando ignoti si erano introdotti abusivamente nel cantiere, impegnato nella costruzione di alcune abitazioni, portando via materiale e attrezzature per un valore complessivo stimato in circa 6 mila euro.

Dopo la denuncia presentata dal titolare dell’impresa edile, i militari hanno avviato le indagini anche attraverso l’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza pubblici e privati presenti nella zona. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire il percorso seguito dal presunto autore del furto e di risalire al giovane, residente a Udine.

La refurtiva è stata recuperata dai carabinieri e successivamente restituita all’imprenditore. Il 25enne è stato quindi denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di reato di furto.