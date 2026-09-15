Una giornata per camminare, osservare, conoscere e raccontare la montagna: domenica 20 settembre 2026 l’evento “Alla scoperta della Val Alba”.

Una giornata per camminare, osservare, conoscere e raccontare la montagna: torna domenica 20 settembre 2026 l’evento “Alla scoperta della Val Alba”, giunto alla 21esima edizione e organizzato dall’Ente parco naturale delle Prealpi Giulie, gestore della Riserva naturale regionale della Val Alba, in collaborazione con il Comune di Moggio Udinese, la Pro Loco Moggese e le realtà associative del territorio.

L’edizione di quest’anno assume un significato particolare: nel 2026 ricorrono infatti i 20 anni dall’istituzione della Riserva naturale regionale della Val Alba. Un anniversario che diventa occasione per tornare a vivere e conoscere questo territorio attraverso escursioni, attività naturalistiche, momenti di approfondimento e iniziative rivolte anche ai più giovani.

Il programma.

L’iniziativa avrà il suo cuore pulsante presso il ricovero montano Vuâlt e il programma propone itinerari diversi per difficoltà e caratteristiche, pensati per permettere a un pubblico ampio di scoprire gli ambienti e i paesaggi che lo circondano. Si spazierà dalle escursioni più impegnative, come quella sul Monte Crostis, a percorsi più accessibili, anche inclusivi, dedicati alla scoperta dei faggi secolari di Pustot e della biodiversità di questi territori.

Non mancheranno inoltre attività dedicate ai più piccoli, con una caccia al tesoro naturale e attività di osservazione naturalistica curate dal Corpo Forestale Regionale, e una proposta rivolta innovativa dedicata ai giovani: nell’ambito del progetto “È una montagna per giovani”, con un’escursione nell’area naturalistica del Vuâlt intitolata al celebre Ignazio Piussi in combinazione a un laboratorio dedicato a Tina Modotti, un gruppo di massimo 10 giovani potrà apprendere nozioni sull’ecologia della Val Alba e sulla realizzazione di foto e video grazie alla partecipazione di un fotografo e videomaker professionista.

Nel pomeriggio, la dimensione naturalistica si intreccerà con quella culturale: dalle 13.30 al Rifugio Vuâlt è previsto l’intervento del professor Angelo Floramo dal titolo “Il bosco nella storia tra economia, società e immaginario collettivo”. Un appuntamento che invita a guardare al bosco non soltanto come ambiente naturale, ma come luogo profondamente legato alla storia delle comunità, al lavoro, all’economia e alla cultura delle terre alpine. A completare il pomeriggio sarà la partecipazione del coro della Società Alpina Friulana (SAF).

Appuntamento dedicato ai giovani.

Ma già sabato 19 settembre si comincerà a celebrare la Riserva con un appuntamento dedicato ai giovani, alla cultura e alla valorizzazione del territorio. Alle 16.30, presso la Torre medievale di Moggio Udinese, saranno inaugurate la mostra “Biocomics – Fumetti in biosfera” e la mostra “La Val Aupa nelle Alpi friulane – strategie di sviluppo e valorizzazione paesaggistica” di Viola Fiappo. Due iniziative che accompagneranno l’avvicinamento alla festa di domenica mettendo al centro biodiversità, paesaggio e nuove modalità di racconto della montagna.

La partecipazione alle escursioni è gratuita, previa prenotazione sul sito www.parcoprealpigiulie.it. I posti sono limitati.