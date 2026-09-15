Dall’aeroporto di Trieste nuovo collegamento Wizz Air per Priština

Wizz Air e aeroporto di Trieste hanno annunciato un nuovo collegamento tra il capoluogo e Priština.

Wizz Air e Trieste Airport – Friuli-Venezia Giulia annunciano un nuovo collegamento tra il capoluogo e Priština, rafforzando ulteriormente la connettività internazionale dello scalo e aprendo una porta tra l’Italia e il Kosovo.

La nuova rotta, disponibile per l’acquisto a partire da oggi sul sito web di Wizz Air e tramite l’app Wizz, prenderà il via il prossimo 19 dicembre 2026 e sarà operata due volte a settimana durante il picco della stagione invernale – ogni martedì e sabato – e tre volte a settimana durante quella estiva, ogni martedì, giovedì e sabato, con tariffe a partire da 19,99€.

Il nuovo collegamento avvicinerà direttamente il Friuli-Venezia Giulia e il Kosovo, offrendo una nuova opportunità di viaggio tra il Nord-Est italiano e i Balcani, dove la compagnia offre già un collegamento per Tirana, in Albania. La rotta risponderà a diverse esigenze di mobilità, dal turismo agli spostamenti per lavoro, studio e per visitare amici e familiari.

La rotta contribuirà inoltre a rafforzare i legami turistici, culturali ed economici tra i due territori, offrendo ai passeggeri kosovari un accesso diretto a Trieste e al Nord-Est italiano, e ai viaggiatori del Friuli-Venezia Giulia una nuova porta d’accesso al Kosovo.

“Nuova destinazione internzionale”.

“Con il nuovo collegamento tra Trieste e Priština, rafforziamo ulteriormente la nostra presenza in Friuli-Venezia Giulia e ampliamo le opportunità di viaggio tra il Nord-Est italiano e i Balcani, dove siamo già presenti con il collegamento per Tirana. Siamo orgogliosi di offrire ai nostri passeggeri una nuova destinazione internazionale, pensata per avvicinare persone, territori e opportunità, e di continuare a investire nella connettività dello scalo di Trieste”, ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air.

“Siamo lieti di arricchire ulteriormente il network di Trieste Airport grazie al nuovo collegamento diretto da/per Priština – ha commentato Fabio Gallo, amministratore delegato di Trieste Airport -. Le nuove connessioni, con la capitale del Kosovo e con Napoli già a partire dalla stagione invernale, confermano il rafforzamento della partnership tra Wizz Air e Trieste Airport e consentono di offrire ai nostri passeggeri un network sempre più ampio e attrattivo.”

La nuova rotta arricchisce ulteriormente l’offerta di Wizz Air da Trieste, aggiungendosi ai due collegamenti già operativi verso Napoli e Tirana. Nel 2026, la compagnia mette a disposizione circa 68 mila posti da e per lo scalo del Friuli-Venezia Giulia, di cui oltre 33 mila nella stagione estiva.