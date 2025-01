Incendio dalla canna fumaria, l’intervento dei vigili del fuoco “salva” il tetto in legno

L’incendio a Treppo Carnico.

Poco prima delle ore 9 di ieri, 23 gennaio, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo è intervenuta con l’autopompa e l’autobotte, in località Zeonis nel territorio comunale di Treppo Carnico per l’incendio della canna fumaria di una casetta, di tre piani fuori terra, con il tetto in legno.

I vigili del fuoco giunti sul posto hanno trovato i vani dell’abitazione invasi dal fumo; i soccorritori, indossati gli autorespiratori sono entrati nello stabile e mentre due operatori, muniti di kit anticaduta, salivano sul tetto ed iniziavano a spegnere le fiamme che avevano iniziato ad intaccare la travatura del tetto, gli altri componenti della squadra ispezionavano lo stabile per sincerarsi che all’interno non vi fossero persone intrappolate dal fumo.

Terminata la verifica questi ultimi, utilizzando i motoventilatori in dotazione, hanno provveduto all’evacuazione dei fumi dai vari locali della casetta. Spento l’incendio i pompieri hanno bonificato le parti bruciate e messo in sicurezza l’intero stabile all’interno del quale hanno anche controllato, con apposita strumentazione, che non vi fossero residui dei gas della combustione. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone. L’intervento si è concluso poco dopo le 13